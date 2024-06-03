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        Haberler Gündem 3. Sayfa Denizden cansız bedeni çıkarıldı | Son dakika haberleri

        Denizden cansız bedeni çıkarıldı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde denize girmek için plaja giden ve kendisinden uzun süre haber alınamayan şahsın cansız bedeni, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu denizden çıkartıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 00:16 Güncelleme: 03.06.2024 - 00:16
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        Denizden cansız bedeni çıkarıldı
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        DHA'nın haberine göre; olay, İçmeler Mahallesi'ndeki bir otelin önünde bulunan halk plajında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denize giren Emrah Teker (30) isimli şahıstan arkadaşları uzun süre haber alamadı.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizde yapılan aramalarda Teker'in cansız bedenine ulaşıldı. Teker'in cenazesi denizden çıkartılarak hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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