Denizden kadın cansız bedeni çıktı 0:00 / 0:00

İHA

Olay, saat 09.00 sıralarında İstanbul'un Sarıyer ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Sahilde yürüyen vatandaşlar denizde hareketsiz duran bir kadın gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sahil güvenlik ekipleri kadının cansız bedenini karaya çıkarttı. Yapılan incelemeler sonucunda 30’lu yaşlarda olduğu tahmin edilen kadının boğularak öldüğü düşünülüyor.

Olay yeri inceleme ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından 30'lu yaşlardaki kadının cansız bedeni kimlik tespitinin yapılabilmesi için Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Şeker Aktaş Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin olaya ilişkin çalışması sürüyor.