Denize atlarken başını kayalıklara çarpan kişi zabıta ekiplerince kurtarıldı

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AA

Muğla Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Turunç Mahallesi'nde denetim yaptıkları sırada, denizde hareketsiz bir şekilde sürüklenen Murat Çakmak'ı (30) gördü.

Denizde boğulma tehlikesi geçiren ve bilinci kapalı olan Çakmak, denizden ekiplerce çıkarıldı. Ekipte ilk yardım sertifikası bulunan görevliler, Çakmak'a ilk müdahaleyi yaptı. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine Çakmak, önce özel bir hastane, ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çakmak'ın, kayalıkların bulunduğu bir bölgeden denize atlarken başını kayalıklara çarptığı ve bu nedenle bilincini kaybettiği öğrenildi.