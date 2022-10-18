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Haberler Gündem 3. Sayfa Denize balıklama atlayan genç yaşama tutunamadı!
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Denize balıklama atlayan gençten 121 gün sonra acı haber!

Yalova'da balıklama atladığı denizden yarı baygın çıkartılıp, yoğun bakıma alınan fabrika işçisi Hakan Koçak, 121 günlük yaşam savaşını kaybetti

Denize balıklama atlayan genç yaşama tutunamadı!
Denize balıklama atlayan genç yaşama tutunamadı!
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DHA

Yalova'da, denize balıklama atladıktan sonra yoğun bakımda tedavi altına alınan Hakan Koçak (24) hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde oturan fabrika işçisi Hakan Koçak, 18 Haziran'da deniz girmek için arkadaşları ile birlikte Yalova'ya gitti. Denize balıklama atlayan Koçak, bir daha geri çıkamadı.

OMURGASININ KIRILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Durumu fark eden arkadaşlarının yarı baygın halde denizden çıkardığı Koçak, özel bir hastanede yoğun bakıma alındı. Koçak'ın omurgasının kırıldığı tespit edildi.

Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Koçak, 121 gün sonra hayatını kaybetti. Koçak'ın cenazesi, bugün ikinci vakti toprağa verilecek.

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