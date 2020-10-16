Denize düşen balıkçı boğuldu - ÇANAKKALE

Lapseki’de uzun yıllardır balıkçılık yapan 63 yaşındaki Mehmet Taşöz dün gece yarısı Kökez mevkisinde ağ bırakmak isterken henüz belirlenemeyen nedenle denize düştü.Arkadaşlarının Taşöz’ü görememesi üzerine durum Sahil Güvenlik ekiplerine bildirildi.Sabah teknenin bulunduğu alana gelen ekipler, yaptıkları aramada Taşöz’ün cesedine ulaştı.Lapseki Devlet Hastanesi morguna götürülen ceset daha sonra Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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