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        Haberler Gündem Güncel Denize düşmüştü! Cansız bedeni bulundu - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Denize düşmüştü! Cansız bedeni bulundu

        İstanbul Üsküdar'da pazar akşamı denize düşerek kaybolan 26 yaşındaki Gurbet K.'nin cansız bedeni bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 11:25 Güncelleme: 06.08.2024 - 11:25
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        Denize düşmüştü! Cansız bedeni bulundu
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        Üsküdar'da Pazar günü akşam saatlerinde denize düşerek kaybolan 26 yaşındaki Gurbet K.'nin cansız bedeni sabah saatlerinde bulundu.

        DHA'nın haberine göre deniz polisinin çalışmalarıyla denizden çıkarılan kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

        BİR ANDA DENİZE DÜŞTÜ

        Olay, 4 Ağustos Pazar günü saat 22.30 sıralarında Üsküdar Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre, sahil kenarında bulunan Gurbet K. (26) henüz bilinmeyen bir nedenle denize düşmüş, bir süre sonra gözden kaybolmuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen Deniz polisi ile Sahil Güvenlik ve İtfaiye Sualtı Arama Kurtarma ekipleri denize düşen kadını bulmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 10 saat süren çalışmalara rağmen bulunamayan Gurbet K.'yi arama çalışmaları dün gün boyu devam etti.

        SABAH SAATLERİNDE BULUNDU

        Sabah saat 07.00 sıralarında çalışmalara ara verildiği sırada Gurbet K.’nin cansız bedeni sahildeki balıkçılar tarafından denizde görüldü. Balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik teknesine çıkarılan Gurbet K.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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