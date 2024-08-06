Denize düşmüştü! Cansız bedeni bulundu

Üsküdar'da Pazar günü akşam saatlerinde denize düşerek kaybolan 26 yaşındaki Gurbet K.'nin cansız bedeni sabah saatlerinde bulundu.

DHA'nın haberine göre deniz polisinin çalışmalarıyla denizden çıkarılan kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

BİR ANDA DENİZE DÜŞTÜ

Olay, 4 Ağustos Pazar günü saat 22.30 sıralarında Üsküdar Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre, sahil kenarında bulunan Gurbet K. (26) henüz bilinmeyen bir nedenle denize düşmüş, bir süre sonra gözden kaybolmuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen Deniz polisi ile Sahil Güvenlik ve İtfaiye Sualtı Arama Kurtarma ekipleri denize düşen kadını bulmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 10 saat süren çalışmalara rağmen bulunamayan Gurbet K.'yi arama çalışmaları dün gün boyu devam etti.