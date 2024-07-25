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        Denize giren bir kişi boğuldu

        Mersin'in Yenişehir ilçesinde, sabah saatlerinde denize giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 09:22 Güncelleme: 25.07.2024 - 09:22
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        Denize giren bir kişi boğuldu
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        Yenişehir Eğriçam Mahallesi'nde 41 yaşındaki Ahmet D, sabah saatlerinde denize girdi.

        Bir süre sonra denizin üzerinde hareketsiz kalan Ahmet D'yi çevredeki vatandaşlar fark ederek kıyıya çıkardı.

        Durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ahmet D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Ahmet D'nin cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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