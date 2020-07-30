Denize giren kişi boğuldu - ANTALYA

AA

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesinde görevli polis memuru Özgül Özdoğan (30),tatil için eşi ve çocuğuyla geldiği Beldibi Mahallesi'nde sahilde denize girdi.Bir süre sonra denizde hareketsiz olduğu görülen Özdoğan, vatandaşlar tarafından sahile çıkartıldı.İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Özdoğan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Özdoğan'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.