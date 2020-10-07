Denize giren üniversite öğrencisi boğuldu - ORDU

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Ailesiyle Cumhuriyet Mahallesi'ndeki akrabasını ziyarete gelen Beytullah Esen (19),serinlemek için denize girdi.Bir süre sonra dalgalı denizde gözden kaybolan Esen'in anne ve babasının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ile arama kurtarma ekipleri sevk edildi.Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından denizden çıkarılan genç, Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.Ankara'da üniversite eğitimini sürdürdüğü öğrenilen Esen, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.Öte yandan, gencin denizden çıkarılışı sırasında ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.