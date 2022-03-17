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Haberler Gündem 3. Sayfa Denize kaçak hafriyat döken firmaya ceza kesildi
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Bodrum'da denize kaçak hafriyat döken firmanın çalışma izni iptal edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denize kaçak hafriyat döktüğü öne sürülen inşaat firmasına belediye ekiplerince ceza kesildi, firmanın çalışma izni de iptal edildi.

Denize kaçak hafriyat döken firmaya ceza kesildi
Denize kaçak hafriyat döken firmaya ceza kesildi
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AA

Küçükbük Mahallesi Kızılburun mevkisindeki özel bir inşaat firmasınca denize ve kıyısına kaçak dolgu yapıldığı ihbarını alan Bodrum Belediyesi Zabıtası ile Belediye Çevre Denetim Birimi ekipleri bahse konu adrese gitti.

Alanda yapılan incelemede denize kaçak hafriyat döküldüğü belirlendi. Çalışma, belediye zabıta ekiplerinin müdahalesiyle durduruldu. Firmaya para cezası uygulanırken, söz konusu alan eski haline dönüştürülene kadar firmanın çalışma izinleri de iptal edildi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kimsenin doğal alanları göz göre göre katletmesine izin veremeyeceklerini bildirdi.

Aras, imar affı beklentisiyle artan kaçak yapılaşma, kaçak hafriyat dökümleriyle doğal bitki örtüsünün yok edilmesi ve kıyılardaki tahribatının önüne geçmek için ekiplerin gece gündüz çalışmalarını sürdürdüğüne dikkati çekti.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürü Deniz Özyıldız da şu ana kadar bölgeye yaklaşık 400 kamyon hafriyatın döküldüğünü belirlediklerini kaydetti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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