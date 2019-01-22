Erzurum’un Palandöken ilçesinde bulunan Türkiye’nin tek yüksek irtifalı tam olimpik havuzu, milli takım sporcuları için vazgeçilmez mekan oldu. Erzurum’a gelen Türkiye Yüzme Milli takımı sporcularının yanı sıra Ukrayna Yüzme Milli takımı kampa başladı.
Sporcuları ziyaret eden Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, tatlı ikramında bulundu.
Fuat Taşkesenligil, Türkiye’nin tek yüksek irtifalı tam olimpik havuzunun Erzurum’da mevcut olduğunu ifade ederek, “Bu ilimiz için çok büyük şanstır. Bu bölgede 2 metre 10 santimetre derinliğinde ve 50 metre uzunluğunda tam olimpik yüzme havuzu sadece Erzurum’da bulunmaktadır. Dolayısıyla hem yerli hem yabancı sporcuların akınına uğruyor. Yaklaşık 3 haftadır devam eden ve ayı 5’ine adar devam edecek Yüzme Milli Takımımız ve Ukrayna Yüzme Milli Takımı burada kamp halindeler. Edindiğimiz izlenim şu: Hem Ukrayna Milli Takım antrenörü hem bizim Milli Takım antrenörü ve sporcular buradan çok memnunlar. Bu hem ilimizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlıyor hem de ilimizin tanıtımı adına çok önemli bir faktör teşkil ediyor. Böyle bir tesisin ilimizde bulunması spor camiası için de önem arz etmekte. İleriki günlerde Hollanda Milli Takımı da burada kamp yapacak. Onun dışında Avrupa ülkelerinde yine milli takım düzeyinde sporcuları bekliyoruz” diye konuştu.
Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, kentte yüzme bilmeyen kalmasın gayesiyle proje başlattıklarını kaydederek, “Ayrıca bunlarla beraber hem okul sporları hem müsabık sporcularımız kulüp çalışmalarımız yine devam etmekte. Bu sene ilk kez başlattığımız ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projemizle bine yakın öğrencimiz yüzme öğrendi. Bu projemiz haziran sonuna kadar devem edecek.” dedi.
Türkiye Yüzme Federasyonu Kadın Takım Sorumlusu İbrahim Onur Aksoy’da, “Yüksek irtifa kampı için Erzurum’u tercih ettik. Sade biz değil uluslararası takımlarda Erzurum’a artık tercih ediyor. 70’e yakın sporcumuzla bu kampa geldik. Türkiye tarihimiz boyunca ilk madalyayı kazandıran Selen Özbilen ve Aleyna Özkan’da burada kamptalar” şeklinde konuştu. Milli takım sporcularından Selen Özbilen ise Erzurum’daki kampın çok iyi geçtiğini söyledi.
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