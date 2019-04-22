6 | 16

Tekirdağ'ın "Marmara'nın incisi" konumunda olduğunu ifade eden Barut, "Tekirdağ'ımız İstanbul'un hemen yakınında olması hasebiyle bir avantaja sahip. Tekirdağ'ımız, tarihi dokuları, gezilecek yerleri 450 kilometre uzunluğundaki sahil şeridi ve denizle çevirili olması nedeniyle hem kültür turizmi hem deniz turizmi hem de doğa turizmi açısında oldukça zengin. Biz bunları geliştirmeye, insanımızın hizmetine sunmaya çalışmaktayız" diye konuştu.