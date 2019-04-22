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Deniz turizmi, kültürel mirası, tarihi dokusu, mavi bayraklı plajları ile Trakya'nın incisi konumunda olan ve "mavi gözlü kent" olarak nitelendirilen Tekirdağ, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini adeta büyülüyor.
AA'nın haberine göre doğası, tarihi ve kültürel yapısının yanı sıra ekstrem sporlardan hoşlananlar için yamaç paraşütü, kamp ve karavan turizmi tercih edenler için de uygun alanları bulunan Tekirdağ, İstanbul'a yakınlığını avantaja çevirmek istiyor.
Ayçiçeği ve buğday üretiminde Türkiye'nin büyük bir rezervini karşılayan Tekirdağ, kiraz ağaçları ve üzüm bağları ile de ülke ekonomisine katkı sunuyor.
Tekirdağ'ın, peynir helvası, meşhur köftesi, cizleme, pireşe, şaraşura, hardaliye, yoğurtlu borani, zennik, pekmez, çeneçarpan çorbası, Hayrabolu tatlısı gibi gibi yöresel lezzetleri ziyaretçilerin damağına hitap ediyor.
"HEM DENİZ HEM DE DOĞA TURİZMİ AÇISINDAN OLDUKÇA ZENGİN"
Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Barut, yaptığı açıklamada, turizmin bir şehrin gelişmesine ve büyümesine katkı sağlayan önemli bir sektör olduğunu söyledi.
Tekirdağ'ın "Marmara'nın incisi" konumunda olduğunu ifade eden Barut, "Tekirdağ'ımız İstanbul'un hemen yakınında olması hasebiyle bir avantaja sahip. Tekirdağ'ımız, tarihi dokuları, gezilecek yerleri 450 kilometre uzunluğundaki sahil şeridi ve denizle çevirili olması nedeniyle hem kültür turizmi hem deniz turizmi hem de doğa turizmi açısında oldukça zengin. Biz bunları geliştirmeye, insanımızın hizmetine sunmaya çalışmaktayız" diye konuştu.
Turizmin bir ülkenin ekonomisine katkı sağladığını dile getiren Barut, Tekirdağ'ın geniş sahil şeridine sahip olduğunu ve bu şehri olumlu yönde etkilediğini belirtti.
Tekirdağ'ın en çok mavi bayraklı plajları ile öne çıktığını anlatan Barut, "Turizm, ithal girdisi olmayan bir faaliyet. Memleketimizin cari açığına büyük oranda katkı sağlayan bir sektörüdür. İğneden ipliğe kadar 40'a yakın sektör ile iletişim halinde."
"İlimizin sahilleri geniş, denizi turizmi için elverişli. Uçmakdere bölgemizde yamaç paraşütü yapılan alanlarımız mevcut. Otantik bölgelerimiz var. Altınova, Kumbağ ve Şarköy plajlarımız mavi bayraklı plajlar. İlimizi özellikle hafta sonları, çoğunluğu İstanbul'dan gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri konumunda." ifadelerini kullandı.
Kente gelen turist sayısının her geçen yıl arttığını anlatan Barut, şunları kaydetti:
"İlimizde bakanlığımıza bağlı etnografik ve arkeolojik müzelerimiz var. Macaristan'ın Fahri Başkonsolosluğuna bağlı Rakoczi Müzesi ve Namık Kemal evimiz var. Bunlar Tekirdağ'ımızın etnografik ve arkeolojik müzeleri. Gastronomi alanında da burada öne çıkan nokta Tekirdağ köftesi."
"Turistlerimizin en çok merak ettiği lezzetlerden birisi. Şarköy, Kumbağ ve Altıova plajlarımız mavi bayraklı. 450 kilometrelik sahil şeridimiz ilimize büyük bir cazibe katmaktadır.Turistlerimize çağrım Tekirdağ insanı sıcakkanlıdır, misafirperverdir, burada aradığınız her şeyi bulabileceksiniz."
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