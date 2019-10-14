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HaberlerGündemDenizler için korkunç senaryo: 30 yıl sonra balıkları geçecek - Haberler

Denizler için korkunç senaryo: 30 yıl sonra balıkları geçecek

AA

Araştırmalara göre, dünyanın geleceğini tehdit eden çevre kirliliğinde her geçen gün ürküten senaryolar ortaya çıkıyor. 31 yıl sonra 2 milyar artması beklenen dünya nüfusuyla birlikte çevre tehditlerinde ki artış da kaçınılmaz. Buna göre, denizlerimizin 2050 yılında balıklardan daha fazla plastikle dolacağı öngörülüyor

plastik atıklar

"Kıyı, Ada ve Denizel Alanların Entegre ve Sürdürülebilir Yönetim Modellerinin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında yerel paydaş toplantısı, geçen hafta Antalya'nın Kaş ilçesinde gerçekleştirildi. Toplantıya, Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kolçak, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) arasındaki protokol kapsamında, Kaş Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen programda, koruma alanlarının yönetilmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Yapılacak çalışmalarla yönetim planlarının ortaya konulacağını aktaran Kolçak, yerel paydaşlarla koruma ve kullanma kapsamıyla sürdürülebilirliği sağlamayı amaçladıklarını bildirdi. WWF Türkiye Doğa Koruma Direktörü Sedat Kalem ise dünya nüfusunun yaklaşık 7,5 milyara ulaştığını, 2050'ye gelindiğinde ise bu rakamın 9,5 milyara çıkmasının beklendiğini dile getirdi.

Araştırmalara göre bugün bir kişinin ortalama tükettiği kaynağın karşılanabilmesi için iki dünya kaynağının gerektiğini ifade eden Kalem, "Denizlerimiz plastik atıklarla dolmuş durumda. Bu şekilde ilerlersek 2050'ye geldiğimizde denizlerdeki plastik atık miktarının balıklardan daha fazla olması bekleniyor. Deniz koruma alanlarıyla böyle bir dünyada bakir alanlar oluşturulması ve bu alanlarda balık stoklarının geliştirilmesi hedefleniyor. Sürdürülebilir bir gelecek için israf etmeden, kirletmeden korumak çok önemli" diye konuştu.

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