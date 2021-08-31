Denizlerde av yasağının kalkmasını balık satıcıları da dört gözle bekliyor

AA

Edirne Balıkpazarı esnafı, gece yarısı "Vira bismillah" diyerek nasiplerine ağ atacak balıkçıların tutacağı balıklar tezgahlarını hazırlıyor.

Sezona umutla giren pazar esnaflarından Sait Sivri, AA muhabirine yarın hayırlısıyla dükkanlarını açacaklarını belirtti.

Özenle hazırlayıp süslenen tezgahların balıkları beklediğini anlatan Sivri, "Güzel ve bereketli bir sezon bekliyoruz. Dükkanımızı temizledik, tezgahları temizledik, istavrit ve hamsinin bol olacağını düşünüyoruz. Denizlerde palamut da görülmüş. İnşallah bol balıklı bir sezon geçiririz" dedi.

Hasan Ustaeğer de yeni sezonun tüm balıkçılara hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

40 yıldır balıkçılık yaptığını anlatan Ustaeğer, "25 kuruşa hamsi, 50 kuruşa çinekop satan adamım ben, tabii eski zamanlar. Şimdi fiyatlar yükseldi. Buna şükür ediyoruz. Allah hepimize hayırlı kazançlar nasip etsin." diye konuştu.

Münir Paker ise yeni sezon öncesi hazırlıkların tamamlandığını sadece tezgahlara balıkları beklediklerini söyledi.

Geçen seneye nazaran daha bereketli bir sezon beklediklerini vurgulayan Peker, "İnşallah balık bol fiyatlar da ucuz olur. Tüm müşterilerimize balık satarız." sözlerine yer verdi.