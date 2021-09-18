Denizlerdeki balık bolluğu Tekirdağ'da tezgahlarda çeşitliliği arttırdı

AA

Tezgahlar, balıkçıların ağlarına bol miktarda takılan palamut, hamsi, istavrit, sardalya ve levrek ile çeşitlendi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balık çeşidin artmasının balıkçıları sevindirdiğini söyledi.

Havanın serinlemeye başlamasıyla çeşidin arttığını belirten Pehlivanoğlu, "Bu yıl sezon başında istavrit oldu. Sonra palamut çıkmaya başladı. Şimdi hamsi, istavrit, sardalya ve levrek tezgahları süslüyor. Balık çeşidinin bol olması balıkçıyı da vatandaşı da sevindiriyor. İnşallah balık çeşidinin ve bolluğun olduğu bir sezon geçiririz. Havaların daha da soğumasıyla balık olacaktır diye bekliyoruz. İnşallah bu yıl balıkçılarımız bereketli bir sezon geçirir. Geçen av sezonunda müsilaj nedeniyle mağdur olan balıkçılarımız bu sene güzel avcılık yapmak istiyor." diye konuştu.

Balıkçı Hasan Erol ise sezon başına göre tezgahlarda hareketlilik yaşandığını dile getirdi.

Erol, hava sıcaklığının düşmeye başlamasının balık çeşitlerini artırdığına işaret ederek, "Sezon sakin başlamıştı. Havaların düzelmesi ve palamudun ağlara takılmaya başlamasıyla sevindik. Palamuttan sonra hamsi, istavrit, sardalya da tezgahlarda yerini almaya başladı. Herkesin damak tadına, bütçesine uygun balığı tezgahlarda bulmak mümkün. İnşallah havaların biraz daha soğumasıyla balık çeşidi de artacaktır." ifadelerini kullandı.