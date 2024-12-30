Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Denizli-Antalya yolu kapandı | Son dakika haberleri

        Denizli-Antalya yolu kapandı

        Denizli-Antalya kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle tek yönlü olarak ulaşıma kapatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 11:14 Güncelleme: 30.12.2024 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli-Antalya yolu kapandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Denizli-Antalya kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle Antalya yönüne ulaşıma kapatıldı.

        AA'da yer alan habere göre trafik ekipleri, Kelleci Kardeşler mevkisinde oluşturduğu kontrol noktasında da, kar lastiği ve zinciri olmayan ağır tonajlı araçların geçişine izin vermiyor.

        MADDİ HASARLI KAZALAR MEYDANA GELDİ

        Denizli-Antalya kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle Antalya yönüne ulaşıma kapatıldı. Yolda maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

        Denizli-Antalya kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle Antalya yönüne ulaşıma kapatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yılbaşı öncesi 'kozmetik alkol' uyarısı
        Yılbaşı öncesi 'kozmetik alkol' uyarısı
        İlkokulda karne dönemi bitiyor
        İlkokulda karne dönemi bitiyor
        2.1 milyar TL'lik bungalov sarmalı!
        2.1 milyar TL'lik bungalov sarmalı!
        Güney Kore'deki uçak kazasının ardından sıkı denetim talimatı!
        Güney Kore'deki uçak kazasının ardından sıkı denetim talimatı!
        Gözler maaş zamlarında
        Gözler maaş zamlarında
        2024'ün en çok kazanan futbolcuları!
        2024'ün en çok kazanan futbolcuları!
        Eski belediye başkanı ve oğlu restoranda öldürülmüştü! 19 yıl sonra flaş gelişme!
        Eski belediye başkanı ve oğlu restoranda öldürülmüştü! 19 yıl sonra flaş gelişme!
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?
        “Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız”
        “Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız”
        Servis faciasında okul müdürü açığa alındı
        Servis faciasında okul müdürü açığa alındı
        Kanka kelimesi nereden geliyor?
        Kanka kelimesi nereden geliyor?
        3 ay önce evlenmişti! Boşanma aşamasında 20'den fazla bıçak darbesi!
        3 ay önce evlenmişti! Boşanma aşamasında 20'den fazla bıçak darbesi!
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        Otomotiv sanayisinden Avrupa uyarısı
        Otomotiv sanayisinden Avrupa uyarısı
        Metrobüste tekme ve yumruklu kavga!
        Metrobüste tekme ve yumruklu kavga!
        Yerli kargo İHA ilk kez envantere girdi
        Yerli kargo İHA ilk kez envantere girdi
        Trump'ın geri istediği kanal nasıl ABD kontrolüne geçmişti?
        Trump'ın geri istediği kanal nasıl ABD kontrolüne geçmişti?
        Yağmur ve kar uyarısı! Bu iller dikkat
        Yağmur ve kar uyarısı! Bu iller dikkat
        Eski ABD Başkanı 100 yaşında öldü
        Eski ABD Başkanı 100 yaşında öldü
        Güney Kore'de Yoon için tutuklama talebi
        Güney Kore'de Yoon için tutuklama talebi