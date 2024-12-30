Denizli-Antalya yolu kapandı
Denizli-Antalya kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle tek yönlü olarak ulaşıma kapatıldı
Denizli-Antalya kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle Antalya yönüne ulaşıma kapatıldı.
AA'da yer alan habere göre trafik ekipleri, Kelleci Kardeşler mevkisinde oluşturduğu kontrol noktasında da, kar lastiği ve zinciri olmayan ağır tonajlı araçların geçişine izin vermiyor.
MADDİ HASARLI KAZALAR MEYDANA GELDİ
Denizli-Antalya kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle Antalya yönüne ulaşıma kapatıldı. Yolda maddi hasarlı kazalar meydana geldi.
Denizli-Antalya kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle Antalya yönüne ulaşıma kapatıldı.