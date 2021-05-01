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Denizli Basket'te Süper Lig sevinci

Türkiye Basketbol 1. Ligi 29. hafta mücadelesinde Nadir Gold İstanbul Basket'i 87-63 yenerek bitime 1 hafta kala ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselmeyi garantileyen Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te sevinç yaşanıyor

Denizli Basket'te Süper Lig sevinci

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonundaki müsabakanın bitiş düdüğü ile birlikte Denizli Basket sporcuları, teknik heyet ve yöneticiler, büyük coşku yaşadı.

Kulüp Başkanı Veli Deveciler, gazetecilere takımın kurulduktan sonra 3-4 yıl içinde Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdiğini belirtti.

Bu başarıda katkısı olan herkese teşekkür ettiklerini ifade eden Deveciler, "Gerçekten muazzam bir iş çıkardık. Zaman içinde Denizli bunun ne kadar önemli olduğunu hissedecek. Bundan sonra yeni hedefler koyup bunlara ulaşmaya çalışmalıyız. Süper Lig'de kalıcı olmak istiyoruz ve başarılara imza atacak bir takım oluşturacağız. Adım adım ilerleyeceğiz ve bu işi başaracağız. Denizli'ye hayırlı olsun." diye konuştu.

Antrenör Zafer Aktaş da 14 maçtır kazandıklarını, bugünü çok beklediklerini, çok mutlu olduklarını söyledi.

Oyuncuları, teknik ekibi ve yönetimi kutladığını kaydeden Aktaş, "Denizli, Süper Lig'i çok arzuladı. Bugün tarihi bir gün. Sonunda kavuştuk. Güzel olan bu başarıyı sürdürülebilir hale getirmek. Yeni sezonda Süper Lig'e renk katacağımızı düşünüyorum." dedi.

Oyunculardan Altan Erol, Denizli'nin Süper Ligi hak ettiğini belirtirken Mehmet Özdoğan da "Denizli bunu çok istiyordu. Yıllar öncesinden vardı bir açlık. Sonunda kazandık. Armağan olsun Denizli'ye. İnşallah Süper Lig'de daha uzun vadeli, daha güzel yerlerde oluruz." ifadesine yer verdi.

Müsabakayı izleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da sporcu, teknik heyet ve yöneticileri tebrik etti.

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