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Denizli'de 2020 öğretmen, 2020 öğrenci velisini ziyaret etti - DENİZLİ



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Denizli Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz ve beraberindekilerin Kesikbaş ailesini ziyaret etmesi- Selamlama ile çiçek ve hediye takdimi- Denizli Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz'un konuşması- Hüsamettin Kesikbaş'ın konuşması- Denizli Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz'un Türk ailesini ziyareti- Denizli Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz'un öğrenci Osman Türk'e hediye vermesi- Denizli Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz'un konuşması- Aileden ve öğretmenlerden detay

Denizli'de 2020 öğretmen, 2020 öğrenci velisini ziyaret ettiDENİZLİ (AA) - Denizli'de 2020 öğretmen, saat 20.20'de 2020 öğrenci velisini evlerinde ziyaret etti.İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde farkındalık yaratmak ve Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 2020 yılını Denizli yılı ilan etmesinden dolayı 20.02.2020'de, 2020 veliyi saat 20.20'de 2020 öğretmenle ziyaret programı düzenledi.Program kapsamında Denizli Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi'nde, kızları Sude Hayırseverler Ortaokulu 6, Sena ise ilkokul ikinci sınıfta okuyan Kesikbaş ailesini ziyaret etti.Geçen ay Sude'nin ikizi Seda'yı sobadan sızan karbonmonoksit gazından kaybeden baba Hüsamettin ve anne Pervin Kesikbaş ile görüşen Oğuz, mahalleden komşuları da olan velileri farkındalık oluşturmak adına ziyaret ettiklerini belirtti.Denizli'de bu yılı mesleki eğitim yılı ilan ettiklerini dile getiren Oğuz, şunları söyledi:"Bu akşam 2020 öğretmenimizle 2020 evi ziyaret etmiş olacağız. Aynı anda saat 20.20'de. Hem yavrularımızı ziyaret etmek hem velilerimizle eğitim öğretim üzerine sohbet etmek için bir araya geldik. İnşallah evlatlarımız iyi bir eğitim öğretimle kendilerini geleceğe hazırlayacaklar. Zaten öğrencilerimiz çalışkan. Denizli'miz eğitim öğretimde başarılı bir ilimiz. Bu başarı, çocuklarımızın başarısından kaynaklanıyor. Velilerimizin bizleri yakın takibe almasında hem öğretmen olarak hem idare olarak onlarla iç içe çalışıyoruz, onlar sayesinde başarıyı yakalıyoruz. Hem velilerimize hem öğrencilerimize hem de okul müdürlerimize, onların şahsında tüm öğretmenlerimize içtenlikle teşekkür ediyorum."Hüsamettin Kesikbaş da, ziyaretten dolayı milli eğitim camiasına teşekkür etti.Oğuz, beraberindeki öğretmenlerle daha sonra aynı mahallede oturan ve babası trafik kazasında yaşamını yitiren 7'nci sınıf öğrencisi Osman Türk ile annesi Neslihan Türk'ü ziyaret etti.Ziyarete Denizli Milli Eğitim Şube Müdürü Süleyman Ekici, Hayırseverler Ortaokulu Müdürü Osman Kovan ve öğretmenler de katıldı.