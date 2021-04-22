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Denizli'de 4. kattan düşen şahsın ölümü şüpheli bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 4. kattan düşen kişi yaşamını yitirdi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen ve ölümü şüpheli bulunan şahsın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı

Denizli'de 4. kattan düşen şahsın ölümü şüpheli bulundu
Denizli'de şüpheli ölüm: 4. kattan düştü
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AA

Alınan bilgiye göre, Asmalıevler Mahallesi 6653 Sokak'taki bir apartın 4. katında yaşayan Erdal Taşbaş merdivendeki pencereden aşağı baktığı sırada dengesini kaybederek zemine düştü.

Ağır yaralanan Taşbaş'ın olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hayatını kaybettiği belirlendi. AA'nın haberine göre; psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen ve ölümü şüpheli bulunan Taşbaş'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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