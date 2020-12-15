Denizli'de 80 yaşındaki kişiyi dolandıran şüpheliler yakalandı

AA

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kendilerini komiser olarak tanıtan ve A.K'nin (80) evindeki altınları kontrol etme bahanesiyle alıp kaçan iki şüpheliyi yakalamak üzere çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu düzenlenen operasyonda, şüpheliler Ş.T. (48) ve Y.T. (50) altınlar ile yakalandı.

Şüphelilerin aynı yöntemle başka bir kişiyi de 150 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

Zanlılar, işlemler için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.