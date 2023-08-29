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        Haberler Gündem Denizli'de Balkanlar turuna gitmek isteyen mimarların parası dolandırıldı

        Denizli'de Balkanlar turuna gitmek isteyen mimarların parası dolandırıldı

        Mimarlar Odası Denizli Şube Başkanı Özlem Durdu Kabel, Mimarlar Odası tarafından İzmir merkezli bir tur şirketiyle anlaşarak organize edilen Balkanlar turuna gitmek isteyen 61 kişinin, kişi başı 480 avro dolandırıldığını kaydetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 23:12 Güncelleme: 29.08.2023 - 23:12
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        Tura gitmek isteyen mimarlar dolandırıldı
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        Kabel, yaptığı açıklamada, Mimarlar Odası Denizli Şubesi'nin 17-24 Eylül tarihleri arasında Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Karadağ, Bosna Hersek ve Sırbistan’ı kapsayacak şekilde 8 gün olmak üzere Balkanlar Turu düzenleyip tur için İzmir merkezli bir tur şirketinin sahibi E.Y. ile anlaştığını ifade etti.

        ÖZLEM DURDU KABEL
        ÖZLEM DURDU KABEL

        Oda üyesi mimarlar ve ailelerinden oluşan 61 kişinin, Balkanlar Turu için nisan ayında kişi başı 480 avro tur şirketine parayı yatırdığını söyleyen Kabel, geçtiğimiz günlerde tur şirketi sahibi E.Y'ye telefonla ve adresinde ulaşamadıklarını belirtti.

        Kabel, dolandırıldıklarını, ulaşamadıkları tur şirketi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

        Oda olarak tur şirketini araştırdıklarını, daha önce gidenlerden de referans alarak anlaşmaya vardıklarını anlatan Kabel, "Şirketin bütün belgeleri tamamdı. Bu firmayı da uygun gördük ve mimar üye arkadaşlarımıza bilgi verdik. Bazı üyelerimiz kredi kartıyla bazıları ise bankadan direk havale yaptı. Kredi kartıyla ödeme yapan 40 kişi ödediklerini alabilecekler ancak havale yapan arkadaşlarımız için halen çalışıyoruz" dedi.

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        #mimarlar
        #Özlem Durdu Kabel
        #haberler
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