Denizli'de bıçakla yaralanan köpekler tedavi altına alındı

AA

Güney Mahallesi'nde yaşayan Kemal Hız, gazetecilere yaptığı açıklamada, evinin yakınındaki telle çevrili ceviz bahçesini, burada beslediği köpeklerden gelen değişik sesleri duyunca kontrole gittiğini söyledi.

Köpeklerin vücutlarının çeşitli yerlerinden kanlar aktığını gördüğünü anlatan Hız, veteriner hekim tarafından köpeklerin bıçakla yaralandığının belirlendiğini ve kesilerine dikiş atılarak pansuman uygulandığını kaydetti.

Jandarmaya şikayette bulunduğunu bildiren Hız, köpeklerinin kimseye zararının olmadığını ifade etti. Hız, "Bu hayvanlara bunu yapanın vicdanı olamaz. Bugün köpeklere yapan yarın başka bir canlıya, insana da yapar. Bu kişinin bulunmasını ve cezalandırılmasını istiyorum." dedi.