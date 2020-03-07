Denizli'de bir ev yangında kullanılamaz hale geldi

AA

Alınan bilgiye göre, Şirinköy Mahallesinde Hidayet Uysal'a ait kullanılmayan iki katlı kerpiç evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında iki katlı kerpiç ev, kullanılamaz hale geldi.