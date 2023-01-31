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Denizli'de bir hastanın akciğerine kaçan bezelye operasyonla çıkarıldı

Denizli'de bir KOAH hastasının tedavisi sırasında akciğerde tespit edilen bezelye operasyonla çıkarıldı

Denizli'de bir hastanın akciğerine kaçan bezelye operasyonla çıkarıldı
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AA

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nden (PAÜ) yapılan açıklamaya göre 69 yaşındaki KOAH hastası Timur Yurteri'nin akciğer görüntülemesi için yapılan fiberoptik bronkoskopi işlemi sırasında bulunduğu hava yolunu kapatan bezelye tanesi görüldü. Bezelye tanesi, operasyonla akciğerden çıkarıldı.

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erhan Uğurlu, akciğere yabancı cisim kaçmasının genellikle çocuklarda beklense de düşük oranda yetişkinlerde de görülebildiğini ifade etti.

Bezelye tanesinin hastada bulgu vermeyen bir tıkanıklığa neden olduğunu aktaran Uğurlu, bu tip yabancı cisimlerin öksürük, balgam, hırıltı gibi yakınmalara ve zatürre, akciğerde sönme gibi rahatsızlıklara yol açabileceğini kaydetti.

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