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        Haberler Gündem 3. Sayfa Denizli'de bir kişi eşi ve erkek arkadaşına kurşun yağdırdı sonra kendini öldürdü

        Eşi ve erkek arkadaşına kurşun yağdırdı!

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, eşi ve erkek arkadaşına sokak ortasında kurşun yağdıran kişi 2 sokak ileride intihar etti. 2 kişinin hayatını kaybettiği olayda, ağır yaralanan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 15:46 Güncelleme: 14.11.2023 - 08:31
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        Eşi ve erkek arkadaşına kurşun yağdırdı!
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        Denizli'de olay, saat 14.00 sıralarında Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesi 1344 Sokak'ta meydana geldi.

        ESKİ EŞİNİ VE ERKEK ARKADAŞINI TAKİP ETTİ

        İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre; eşi ve erkek arkadaşını takip eden H.Ö., yanında getirdiği uzun namlulu silahla rastgele ateş etti.

        ÇOCUĞUNUN ÖNÜNDE YERE YIĞILDI

        Çocuğunun gözü önünde kurşunların hedefi olan kadın ve erkek arkadaşı E.Ü. kanlar içinde yerde kaldı. Olay yerinden kaçan saldırgan, 2 sokak ileride aynı silahla intihar etti.

        KADIN AĞIR YARALANDI

        Ağır yaralanan kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çevre sakinleri tarafından koruma altına alınan çocuk, yiyecek içecek ikram edilerek sakinleştirilmeye çalışıldı.

        ESKİ EŞİ İLE SEVGİLİSİ ÖLDÜ

        İki kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.

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