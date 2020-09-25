Denizli'de bir mahalle karantinaya alındı

Sarayköy ilçesi Uyanık Mahallesi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Mahalle giriş ve çıkışları Jandarma ekiplerince kapatıldı. Mahalleye girmek isteyen sivil ve araçlara müsade edilmedi. Sarayköy İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından halk sağlığının korunması amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 23 maddesi kapsamında mahallenin 7 gün süreyle karantina altına alındığı belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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