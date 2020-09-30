Denizli'de çıkan yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü

Tekke Mahallesi'ne bağlı Şahintepesi mevkisinde, Denizli-Antalya kara yolu kenarında yangın çıktı.Trafik polislerinin ihbarı üzerine yangına, Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz, 1 helikopter ve 1 iş makinesi ile müdahale edildi.Ormanlık alana da sıçrayan yangın nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.Soğutma çalışmasının sürdüğü bölgede yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alanın hasar gördüğü ifade edildi.Olayla ilgili soruşturma kapsamında yol kenarında ateş yaktığı iddiası üzerine akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen Çetin S, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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