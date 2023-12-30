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        Haberler Gündem 3. Sayfa Denizli'de cip, motosiklete çarptı: 2 ölü

        Denizli'de cipin çarptığı motosikletteki 2 genç öldü

        Denizli'de sürücüsünün alkollü olduğu belirlenen cip, köprülü kavşakta motosiklete çarptı. Feci kazada motosiklette bulunan 2 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 04:38 Güncelleme: 30.12.2023 - 04:38
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        Denizli'de cip, motosiklete çarptı: 2 ölü
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        Denizli'nin merkez Pamukkale ilçesinde cipin çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü.

        Hüseyin Gündem (40) idaresindeki cip, Üçgen Köprülü Kavşağı'nda önünde ilerleyen Fethi Berk (23) yönetimindeki motosiklete çarptı.

        2 GENÇ KAZA YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        AA'nın haberine göre; çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Berk kavşaktan yaklaşık 15 metre aşağıdaki yola düştü, arkasındaki Busenur Bostancı (18) da yola savruldu. Cip ise beton bariyerlere çarparak durabildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Berk ile Bostancı hayatını kaybetti.

        CİPİN SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

        Gözaltına alınan Gündem'in 1,18 promil alkollü olduğu belirlendi. Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapatılan yol daha sonra açıldı.

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