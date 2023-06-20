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Denizli'de FETÖ'nün güncel yapılanması operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı

Denizli'de FETÖ'nün güncel yapılanması operasyonunda 5 kişi tutuklandı
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AA

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüten, FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklanan ancak tahliye olduktan sonra da eylemlerine devam eden şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Y.Ö, Y.Ş, M.İ.Y, S.B, F.Ö, H.B, F.G, F.B. ve H.A. gözaltına alındı.

Evlerdeki aramalarda örgüt üyelerine gönderilmek üzere ayrı ayrı zarfa konulan 300 bin lira ve dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin, örgüt mensuplarına gizlenecekleri ev ve parasal destek sağladıklarını öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ö, Y.Ş, S.B, F.Ö. ve H.B. çıkarıldıkları hakimlikçe "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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