Denizli'de foseptik çukurunda ölen 3 işçi son yolculuklarına uğurlandı

AA

Pamukkale Üniversitesi Hastanesindeki otopsi işlemleri tamamlanan Şevket Çetin (32) ve Aykut Kayar (30) ile Emrullah Kalem'in (17) cenazeleri, yakınları tarafından alındı.

Şevket Çetin'in cenazesi, Bağbaşı Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan ceneze namazın ardından Bağbaşı Mezarlığında, Aykut Kayar'ın cenazesi ise Çakmak Mezarlığında defnedildi.

Uşak'ın Karahallı ilçesine bağlı Kaykıllı köyüne gönderilen Emrullah Kalem'in (17) cenazesinin de bugün toprağa verileceği öğrenildi.

Bu arada hastaneye kaldırılan 5 işçinin tedavilerinin sürdüğü, gözaltına alınan şantiye şefi H.Y. ile inşaatın sahibi A.E'nin ise jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

- Olay

Pamukkale ilçesi Karataş Mahallesi'ndeki atış poligonu binasının inşaatında çalışan işçiler, dün bahçedeki foseptiğe su dolması üzerine çukura girerek tahliye işlemine başlamıştı. Dalgıç pompayı çalıştıran işçilerin egzozdan çıkan gazdan etkilenmesi üzerine çukura giren 8 kişiden 3'ü hayatını kaybetmişti. Zehirlenen 5 işçi hastaneye kaldırılmış, başlatılan soruşturma kapsamında şantiye şefi H.Y. ile inşaatın sahibi A.E. gözaltına alınmıştı.