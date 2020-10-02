Denizli'de ihracatlık nar hasadı başladı

AA

Pamukkale, Merkezefendi, Buldan, Güney ve Sarayköy ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde 28 bin dekara ulaşan bahçelerde bin 500 ağaçtan narlar toplanmaya başladı.Koronavirüs tedbirlerine dikkat edilerek sıcak havaya rağmen gün boyu devam eden hasatta ağırlıkları 1 kilogramı bulan meyveler özenle toplanarak ihracatçı firmalara gönderiliyor.İyi tarım uygulamalarıyla üretilen Hicaz narı, dalından kilogram başına 2,50 ila 3,00 liradan satılıyor.Merkezefendi Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, AA muhabirine, bu yıl olumsuz hava koşulları nedeniyle rekoltenin bir miktar gerilediğini söyledi.Topladıkları narın büyük bölümünün ihracat pazarlarına gönderildiğine işaret eden Gemici, "Geçen sene 55 bin ton civarında hasatı olmuştu. Rekolte geçen seneye göre 5 bin ton civarında eksik olabilir. Ama biz bunu dert etmiyoruz. Çünkü bütün dünyadan talep var. Narın ağırlığı 400 gramdan başlar ve 1 kilogramı aştığını biliyoruz. Büyüklüğü, aroması ve lezzeti nedeniyle yaklaşık 80 ülkeye ihracat yapılıyor." diye konuştu.Gemici, üreticinin geçen yıl narı kilogramı 1,5 liradan sattığını, bu yıl fiyatın 3 liraya kadar yükseldiğini de sözlerine ekledi.Üreticilerden Tuncay Özkan ise hasadın güzel gittiğini, bebek gibi bakıp büyüttükleri ürünlerin pazarda kıymet bulmasının sevindirici olduğunu ifade etti.