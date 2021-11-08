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Denizli'de iki ayrı trafik kazasında 1'i çocuk 2 kişi öldü, 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı

Denizli'de meydana gelen iki ayrı kazada 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Merkezefendi ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 çocuk öldü, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı. Sarayköy ilçesinde otomobilin kavşaktan dönmeye çalışan TIR'ın kasasına çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Denizli'de iki ayrı trafik kazasında 1'i çocuk 2 kişi öldü, 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı
HABERTURK.COM / Ajanslar

Kaza, saat 16.00 sıralarında Yenişafak Mahallesi'nde 1064 ile 1055 sokakların kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Emrah Doksimel (30) yönetimindeki 20 AEJ 394 plakalı hafif ticari araç, kontrolsüz kavşakta Kazım Ertuğrul yönetimindeki 20 AFR 534 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazanın etkisiyle hafif ticari araç devrilerek yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; kazada yaralanan araç sürücüsü Doksimel ile yanındaki çocukları Berk Enhar (2), Muhammed Efe (7), Muhammed Ege (7) ve Candemir Doksimel (9) ambulanslarla Denizli Devlet ve Servergazi Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Servergazi Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralı 2 yaşındaki Berk Enhar Doksimel, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılar, hastanelerde tedavi altına alındı. Polisin kazayla ilgili soruşturma başlattı.

SARAYKÖY'DEKİ KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde otomobilin kavşaktan dönmeye çalışan TIR'ın kasasına çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yaşar Kocaman idaresindeki 20 F 2339 plakalı otomobil Beylerbeyi Mahallesi yakınlarında kavşaktan dönmeye çalışan TIR'ın kasasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil daha sonra park halindeki 20 SC 551 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu, polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Kocaman’ın öldüğünü belirledi.

Yaralılar Kocaman’ın eşi Ayşe Kocaman ile diğer otomobildeki Dilek Eroğlu ile kızı Ahsen Eroğlu ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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