Denizli'de iki öğrencinin ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı

Denizli'de iki öğrencinin ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı

Denizli'de iki öğrencinin ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı Dün gece saatlerinde iki öğrenciye çarparak ölümlerine sebep olan alkollü sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli’de Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi Barbaros Bulvarı üzerinde F.A. idaresindeki yabancı plakalı lüks bir otomobil biri kadın 2 gence çarparak sürükledi. 2 genci yaklaşık 100 metre sürükleyen araç, hızla olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar sonrası bölgeye gelen ekipler İ. G. D. (17) ve E.Ç. (17) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemelerin ardından 2 gencin cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan araç ise 4125 Sokak üzerinde park halinde alınırken 2.25 alkollü çıkan araç sürücüsü de ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.