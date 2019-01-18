Kaza, saat 19.00 sıralarında Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda meydana geldi. Faik S.K., 20 T 0217 plakalı taksiyi İstiklal Caddesi'ne park etti. İddiaya göre el frenini çekmeyi unuttuğu taksi, geriye doğru hareket etmeye başladı. Taksi, yaklaşık 100 metre uzaklıktaki Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda kırmızı ışıkta bekleyen, Rıdvan Çelik yönetimindeki 20 BL 097 plakalı Yeşilyurt-Meska seferini yapan otobüse çarparak durabildi. Kazanın şiddetiyle, otobüsteki yolcular panik yaşarken, şans eseri taksinin geçtiği yol üzerindeki yaya geçidinde kimsenin olmaması ise başka bir kazanın önüne geçti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparken, taksi şoförü Faik S.K. ise aracının park ettiği yerde olmadığını fark etti.

'FİZİK KURALLARINA AYKIRI'

DHA'nın haberine göre kazayı görerek olay yerine gelen Faik S.K., "Taksinin buraya gelmesi fizik kurallarına aykırı" dedi. Yolcu otobüsünün sürücüsü Rıdvan Çelik ise yolcularının büyük korku yaşadığını belirterek, "Kırmızı ışıkta beklerken, taksi geldi ve otobüse vurdu. El frenini çekmeyi unutmuş" dedi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.