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Denizli'de infaz koruma memuru ölü bulundu

Denizli'de kendisinden bir süredir haber alınamayan infaz koruma memuru, evinin banyosunda ölü bulundu

Denizli'de infaz koruma memuru ölü bulundu
İnfaz koruma memuru ölü bulundu
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AA

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kendisinden haber alınamayan infaz koruma memuru yaşadığı dairenin banyosunda ölü bulundu.

Zeytinköy Mahallesi Yıldırım Bayezid Caddesi üzerindeki bir apartmanın 2. katında yaşayan Denizli T Tipi Kapalı Ceza Kurumu'nda görevli infaz koruma memuru Süleyman Çevik'ten (49) haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis, çilingir yardımıyla girdiği dairede Çevik'i banyoda hareketsiz buldu. AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çevik'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çevik'in cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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