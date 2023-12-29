Denizli'de kamyonet refüje çarptı, sürücü öldü
Denizli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet refüje çarptı. Feci kazada araçta sıkışan sürücü, hayatını kaybetti
Denizli'nin merkez Pamukkale ilçesinde refüje çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
Sürücüsü belirlenemeyen kamyonet, Ankara Bulvarı'nda önce refüje ardından da yönlendirme levhasına çarparak durulabildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye sevk edildi.
AA'nın haberine göre; erkek sürücü, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla sıkıştığı yerden çıkartıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ceset kimlik tespiti ve otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.