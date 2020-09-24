Denizli'de kara yolunda

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AA

Denizli - Antalya kara yolunun Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde 21 Eylül'de yaşanan olayda bir kadın yardım isteme bahanesiyle engelli otomobil sürücüsü F.U'yu durdurdu.

Kadının sürücüyü oyaladığı sırada yol kenarında ağaçlık alanda saklanan iki kadın, otomobile binerek bir ayağı olmayan engelli sürücüyü etkisiz hale getirdi ve parasını gasbetti.

Zanlılar, karşı şeride geçerek kendilerini bekleyen otomobille olay yerinden kaçtı.

Sürücü F.U'nun şikayetçi olması üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Serinhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yapılan çalışmada yol güzergahındaki 26 kamerayı 12 saat izleyen jandarma ekipleri, olayda kullanılan otomobilin plakasını tespit etti.

Olayın, 3'ü kadın 6 kişi tarafından gerçekleştirildiğini belirleyen jandarma ekipleri, Sedef Y. (20),Duygu S. (36),Sibel Ö. (31),Ali Ç. (31),Elem Z. (44) ve Engin Z'yi (32) "Avcı Kapanı" adı verilen operasyonla Konya'nın Akşehir ilçesinde olayda kullanılan otomobille yakaladı.

Denizli'ye getirilen şüpheliler, Serinhisar İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Acıpayam Adliyesine sevk edilerek çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ayrıca fuhuş yaptıkları da belirlenen şüphelilerin fuhuş ve fuhuşa teşvik suçlarından da haklarında işlem yapıldı.

Bazı zanlılar, adliyeye sevk sırasında gazetecilere tepki göstererek su şişesi fırlattı.

- Çok sayıda suç kaydı tespit edildi

Yolda yardım isteyen Sedef Y'nin 8 suç kaydı tespit edilirken Duygu S'nin 25 suç kaydı olduğu, 4 kez cezaevinden firar ettiği, Sibel Ö'nün 31 suç kaydı bulunduğu, 10 kez cezaevinden firar ettiği, Ali Ç'nin 2, Elem Z'nin 10 ve Engin Z'nin 29 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Mersin'den yola çıkan zanlıların Adana, Ceyhan, Erdemli, Silifke, Ankara, Sivas, Gaziantep ve Antalya'da da benzer suçlara karıştıkları kaydedildi.