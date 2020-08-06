Denizli'de Kovid-19 tedbirleri denetimi

AA

Maskesi olmayanları uyaran, bazı vatandaşlara maske takan Vali Atik, fatura yatırmak isteyen 73 yaşındaki Hasan Keklik'e yardım etti.Vali Atik, gazetecilere, kentte sosyal mesafeye uyulduğunu belirterek, "Maske takma oranının da çok yüksek olduğunu söyleyebilirim. Aşırı sıcak nedeniyle bunalan bazı vatandaşlarımızın maskelerini çıkardıklarını gördük. Sempatik uyarılarla vatandaşımıza maske takıp mesafeye dikkat etmeleri gerektiğini söyledik." diye konuştu.Kentte salgın sürecini sıkıntısız atlatmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Atik, genel olarak alınan önlemlere uyulduğunu gördüklerini söyledi.Atik, kentin, vaka olarak kötü durumda olmadığına dikkati çekerek, "Denizli, vaka sayısında Türkiye ortalamasının altında. Ama bu bizi gevşetmemeli ve rehavete sürüklememeli. Bu sayısal verilerin Türkiye ortalamasından düşük olması, vatandaşlarımızın kurallara uyduğunun bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.