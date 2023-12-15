Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Denizli'de maden ocağında göçük!

        Denizli'de maden ocağında göçük meydana geldi

        Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, bir madende meydana gelen göçükte mahsur kalanların olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 01:40 Güncelleme: 15.12.2023 - 01:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de maden ocağında göçük!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Denizli'nin Karaismailler Mahallesi'nde bulunan bir maden ocağında, henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Göçük nedeniyle bazı işçilerin mahsur kaldığını değerlendiren ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı.

        Ayrıntılar geliyor...

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İş insanı Yasin Cinkaya aranıyor
        İş insanı Yasin Cinkaya aranıyor
        Beşiktaş, galibiyetle veda etti
        Beşiktaş, galibiyetle veda etti
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüştü
        "Yaşlı" gitti, şen döndü!
        "Yaşlı" gitti, şen döndü!
        Faruk Koca'ya rekor ceza!
        Faruk Koca'ya rekor ceza!
        "Adaletli liderlik!"
        "Adaletli liderlik!"
        Anket: Seçmenler, Biden ve Trump'ın adaylığından memnun değil
        Anket: Seçmenler, Biden ve Trump'ın adaylığından memnun değil
        "Finali hayal et İsmail Kartal"
        "Finali hayal et İsmail Kartal"
        F.Bahçe, Konferans Ligi'nde son 16'da!
        F.Bahçe, Konferans Ligi'nde son 16'da!
        Camiyi işgal edip Yahudi duası okudular
        Camiyi işgal edip Yahudi duası okudular
        CHP'de İmamoğlu ve Yavaş yeniden aday
        CHP'de İmamoğlu ve Yavaş yeniden aday
        Afgan uyruklu vatandaş kaçırdı, Bakanlık kurtardı
        Afgan uyruklu vatandaş kaçırdı, Bakanlık kurtardı
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı gelmiştir
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı gelmiştir
        Kredi maliyeti borsayı frenliyor mu?
        Kredi maliyeti borsayı frenliyor mu?
        İşte İstanbul'da en pahalı mezar yerinin ücreti
        İşte İstanbul'da en pahalı mezar yerinin ücreti
        Anadolu parsına ait, 1500 yıllık! Varlığı ispatlandı...
        Anadolu parsına ait, 1500 yıllık! Varlığı ispatlandı...
        Katil: 13 Maktul: 12 yaşındaydı! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Katil: 13 Maktul: 12 yaşındaydı! Cinayetin nedeni belli oldu!
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu