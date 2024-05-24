Denizli'de midibüs ve otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tekstil işçilerini taşıyan midibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı
Karakurt Mahallesi 3. Sokak'ta M.A.B idaresindeki otomobil U dönüşü yapmak istediği sırada karşı yönden gelen S.Y. yönetimindeki tekstil işçilerini taşıyan midibüsle çarpıştı.
Sürüklenen midibüs, tarlaya devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralanan sürücü ve 5 yolcuyu midibüsten çıkardı.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan kazayı, çevredeki güvenlik kamerası kaydetti. Görüntüde, yoldan U dönüşü yapmaya çalışan otomobilin midibüse çarpması, ardından midibüsün devrilmesi yer aldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.