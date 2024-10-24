Denizli'de orman yangını
Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Başkarcı Dağı'nda orman yangını çıktı. Dağın zirvesinde başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Giriş: 24.10.2024 - 17:52 Güncelleme: 24.10.2024 - 17:52
Denizli'de Başkarcı Dağı zirvesinde saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.
Dağdan duman yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına havadan 2 uçak, 1 helikopterle, karadan ise çok sayıda orman işçisiyle müdahale ediliyor.
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