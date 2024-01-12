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        Haberler Gündem Denizli'de otomobilin çarptığı kadın öldü - Güncel haberler

        Denizli'de otomobilin çarptığı kadın öldü

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 19:25 Güncelleme: 12.01.2024 - 19:25
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        Denizli'de otomobilin çarptığı kadın öldü
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        A.Ö. idaresindeki otomobil, Akhan Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Mahperi Çelik'e (40) çarptı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Çelik'in kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Otomobil sürücüsü A.Ö, ekiplerce gözaltına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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