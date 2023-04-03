Alınan bilgiye göre, Çamlaraltı Mahallesi Kınıklı Caddesi üzerinde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobilin arka camından pompalı tüfekle rastgele ateş açıldı.

2 KİŞİYE VE BİR EVİN BALKONUNA İSABET ETTİ

Tüfekten çıkan saçmalar, kaldırımda yürüyen 2 kişiye ve bir evin balkon camına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.