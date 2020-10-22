Denizli'de sigara kaçakçılığı operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı

AA

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sigara ve tütün ürünleri kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 ay süren çalışmanın ardından 15 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ikametgahlarında ve iş yerlerinde yapılan aramalarda sigara sarma makinesi, kompresör, 361 kilogram imalata hazır tütün, 60 bin 600 imalata hazır boş makaron, 44 bin 265 içi doldurulmuş makaron, 258 orijinal TAPDK bandrolü, 44 paket nargile tütünü ve 14 elektronik sigara likiti ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 13'ü serbest bırakıldı.