Denizli'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.Kavgada Onur Cambaz pompalı tüfekle, Bilal Toker ise bıçakla yaralandı.Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.Ekiplerce bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili Ü.Ç. ve M.M. gözaltına alındı.
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