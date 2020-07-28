Denizli'de telefonla dolandırıcılık yapan iki kişi, Şanlıurfa'da yakalandı

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, telefonda kendilerini başsavcı, MİT görevlisi ve polis müdürü olarak tanıtan C.Y, Y.A'yı cep telefonundan arayarak isminin FETÖ soruşturmasına karıştığını, isminin aklanması için bankada bulunan tüm parasını çekip Selçukbey Mahallesi'ndeki adrese getirmesini istedi.

Şüphelinin isteği doğrultusunda bankadan çektiği 76 bin 260 doları zanlıya teslim eden Y.A, dolandırıldığını anlayarak şikayetçi başvurdu.

Ekipler, bölgedeki yaklaşık 40 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyerek şüphelinin bindiği taksiye ulaştı ve taksi sürücüsünün ifadesi doğrultusunda şüphelinin kimliğini belirledi.

C.Y. ile birlikte çalıştığı zanlı, ikamet ettikleri Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.