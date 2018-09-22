Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü çok önemli bir operasyona imza attı. Narkotik polisi, Denizli’ye getirilen uyuşturucu maddelerin sokağa dağıtılmadan toplu olarak yakalanabilmesi amacıyla düğmeye bastı. Yabancı uyruklu şüphelilerin yoğunlukta bulunduğu kiralık apartlara yönelik düzenlenen operasyonda narkotik ekipleri apartların içerisinde asma tavan aralığı, banyo-tuvalet havalandırmaları gibi yerlere zula yapılarak saklanan yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

TUTUKLANAN 30 ŞÜPHELİNİN 12'Sİ AFGAN VE İRAN UYRUKLU

İHA'nın haberine göre operasyonlarda toplamda 504 gram metamfetamin, 700 gram eroin, 300 gram esrar ve 130 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla 15’i yabancı uyruklu olan 43 kişi gözaltına alındı. Ardından adliyeye sevk edilen ve 12’si Afgan ve İran uyruklu olan 30 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda ayrıca 34 şüpheli hakkında da uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı.

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