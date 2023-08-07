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        Haberler Gündem 3. Sayfa Denizli'de uyuşturucu kullanan genç, evinde ölü bulundu

        Denizli'de uyuşturucu kullanan genç, evinde ölü bulundu

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 24 yaşındaki genç, evinde ölü bulundu. Gencin uyuşturucu tedavisi gördüğü, cansız bedeninin yanında enjektör bulunduğu öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 00:45
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        Uyuşturucu kullanan genç, evinde ölü bulundu
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir gencin evde cansız bedenine ulaşıldı.

        Kayhan Mahallesi'ndeki bir apartmanın 2. katında annesi ve üvey babasıyla yaşayan U.A'nın (24) ailesi, eve geldiklerinde genci hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre, sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde U.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Pamukkale Üniversite Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Polisin yaptığı kontrolde, uyuşturucu tedavisi gördüğü öğrenilen U.A'nın cesedinin yanında enjektör bulunduğu belirtildi.

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        #Denizli
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