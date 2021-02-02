Denizli'de vatandaşlar Kovid-19 tedbirlerine rağmen kent meydanında yoğunluk oluşturdu

AA

Kentte hava sıcaklığının 19 dereceye ulaşmasının ardından vatandaşlar, cadde ve meydanlarda yürüyüşe çıktı.

Aileleriyle açık alan ve parklarda gezen Denizlililer, ayrıca dükkanlardan alışveriş yaptı. Vatandaşların birçoğu maske takarken, bazılarının ise maske ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Trafik akışında ve otobüs duraklarında da hareketlilik yaşandı. Ana arterlerdeki araç yoğunluğunun ara yollara da sirayet ettiği gözlendi.

Kentte 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, İkinci Ticari Yol ile Bayramyeri Meydanı'nda bazı banka şubeleri önünde işlem yapmak isteyenler yoğunluğa neden oldu.

Polis ve zabıta ekipleri, vatandaşları sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyardı. Çeşitli noktalarda denetim yapan polis, kurallara riayet etmeyenlere ceza uyguladı.

Vatandaşlardan Melike Sağlam, AA muhabirine, çarşıya kitap almak için geldiğini ancak işi olmayanların da sokağa çıktığını belirterek, tedbirlere hep birlikte uyulması gerektiğini söyledi.

Pastanede çalışan Erdal Palut ise havaların ısınması nedeniyle insanların sokağa çıktığını ifade ederek, "Her taraf kalabalık olmaya başladı. Denizli'de herkesin evinde kalmasını istiyoruz. Bu virüsü bu şekilde yeneceğiz." dedi.