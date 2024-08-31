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        Haberler Gündem Denizli'de yağışın ardından zincirleme kaza: 5 yaralı

        Denizli'de yağışın ardından zincirleme kaza: 5 yaralı

        Denizli'nin Serinhisar ilçesinde yağışın ardından birisi tur otobüsü olmak üzere 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 23:30 Güncelleme: 31.08.2024 - 23:30
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        Denizli'de zincirleme kaza
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        Kaza, Serinhisar ilçesi Denizli-Antalya karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli’den Antalya istikametine giden bir otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle bekleme yapan araçlar da öndeki araçlara çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu 5 yaralı çevre hastanelere sevk edildi.

        Birisi tur otobüsü olmak üzere 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Denizli
        #Kaza
        #haberler
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